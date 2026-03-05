Размер шрифта
Россиянам рассказали, как защититься от агрессивных весенних клещей

Инфекционист Мескина: агрессивные клещи активизируются еще при сугробах
Global Look Press

В России зафиксировали первые случаи укусов клещей. Они активизируются и начинают агрессивно нападать во время оттепели, даже если на улице еще лежат сугробы, поэтому уже сейчас важно соблюдать меры профилактики, предупредила в беседе с 360.ru главный специалист по инфекционным болезням у детей Московской области, заведующая детским инфекционным отделением Елена Мескина.

В марте особенно высоки риски нарваться на паразитов на прогалинах с травой или на даче.

«Клещи выползают куда-то повыше, чтобы погреться на солнце. Там они могут перелезть на человека, заползти под одежду», — объяснила специалист.

Для предотвращения укуса она посоветовала после прогулок в парках или после работы на дачном участке обязательно дома снимать всю одежду и проверять тело, особое внимание обращая на шею, уши, волосы. При обнаружении клеща Мескина призвала не пытаться удалить его самостоятельно, чтобы не оставить в теле его частички – важно как можно быстрее обратиться к врачу, так как от времени присасывания зависит риск инфицирования.

Также клеща важно сдать в лабораторию для исследования, чтобы оценить риски заражения опасным инфекционным заболеванием. Если появились такие симптомы, как высокая температура, слабость и ломота в теле, увеличение лимфоузлов, а на месте укуса появилось красное пятно – следует немедленно обратиться в больницу, заключила инфекционист.

Россиян ранее предупредили о ранней атаке клещей.

 
