Общество

В АТОР анонсировали скорое возвращение российских туристов из стран Персидского залива

PeopleImages/Shutterstock/FOTODOM

К вечеру вторника, 10 марта около 90% клиентов туроператоров, находившихся в странах Персидского залива, вернутся в РФ. Об этом сообщила Ассоциация туроператоров России (АТОР) в официальном Telegram-канале.

Уточняется, что речь идет о шести странах региона, поездки в которые сейчас не рекомендованы Минэкономразвития. В АТОР отметили, что около 27 тыс. человек покинут страны региона к вечеру вторника.

Останутся около трех тысяч российских граждан. В основном это туристы, которые бронировали только размещение, добавили в Ассоциации.

По словам вице-президента АТОР по международному туризму, генерального директора Space Travel Артура Мурадяна, наиболее сложная ситуация сейчас наблюдается на ряде направлений: это Занзибар, Шри-Ланка, Мальдивы и Таиланд.

Кроме того, часть туристов на экзотических островах и в Азии ждет восстановления транзита через страны региона. По предварительным данным, на указанных направлениях на данный момент могут находиться около 1,1–1,3 тыс. российских туристов, ожидающих вылета.

Ранее россиянка купила семь билетов в разные направления, надеясь покинуть ОАЭ.

 
