Видео: в Магнитогорске водитель влетел в толпу на переходе

В Магнитогорске на видео сняли, как пешеход отлетел от жесткого удара авто

В городе Магнитогорске Челябинской области водитель влетел в человека на дороге. Об этом сообщает Telegram-канал «Новости Челябинска».

«В Магнитогорске водитель не заметил толпу пешеходов, которые переходили дорогу, и сбил мужчину. Остальные успели отбежать в сторону», – говорится в публикации.

Уличная камера запечатлела инцидент. На кадрах видно, как автомобиль врезается в толпу и сбивает человека, от удара мужчина отлетает в сторону на проезжую часть. Через несколько секунд к нему подбегают пешеходы.

По словам очевидцев, ДТП произошло на пересечении проспекта Ленина и улицы Грязнова. О состоянии пострадавшего не сообщается.

До этого в Иркутске автомобиль сбил школьников на проезжей части. Видеорегистратор запечатлел инцидент. На кадрах видно, как машина сбивает выбежавших на дорогу подростков, от удара дети падают на дорогу. По данным канала, прокуратура начала проверку.

Ранее Газель вспыхнула на МКАД и попала на видео.

 
