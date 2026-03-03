Россиянам напомнили о наказании за публикацию кадров аварий и ЧП

Юрист Печников: за публикацию кадров аварий и ЧП может грозить уголовка

Публикация фото или видеоматериалов с момента чрезвычайного происшествия, аварии или убийства может привести к привлечению к уголовному или административному производству. В комментарии «Газете.Ru» Вячеслав Печников, юрист президент Московской юридической корпорации, член Московского клуба юристов, член Московского Английского клуба, заявил, что даже противозаконные действия можно отнести к частной жизни.

Юрист ссылается на ст. 152.2 ГК РФ, которая защищает частную жизнь гражданина и говорит нам, что без согласия гражданина не допускается сбор, хранение, распространение и использование любой информации о его частной жизни.

«Если на видео зафиксировано, как лицо совершает правонарушение, то очевидно, что съемке подлежало не общественное место и обстановка вокруг, а именно это лицо. Поэтому, несмотря на противоправность действий главного героя видео, он все равно может потребовать удаления изображений и видео с его присутствием, и даже потребовать компенсацию морального вреда», — заявил он.

Законная публикация кадров аварий, ЧС и убийств возможна только в том случае, если:

— на видео отсутствуют идентифицируемые лица, либо их изображение не является основным объектом съемки;

— получено согласие всех изображенных лиц на обнародование и использование их изображений;

— публикация осуществляется в рамках государственных, общественных или иных публичных интересов, и это не нарушает права граждан;

— информация не является заведомо ложной и не направлена на возбуждение ненависти или вражды.

Юрист подчеркивает, что, помимо правоотношений с участником видео, тот, кто опубликовал его, может также подлежать административной или уголовной ответственности за публикацию материалов насильственного характера.

«Что касается видео, на которых зафиксированы чрезвычайные происшествия, то от их публикации лучше тоже воздержаться. Публикация таких материалов может способствовать распространению недостоверной информации и усилить панику среди населения. Особенно стоит воздержаться от видеозаписей, на которых сняты последствия атак беспилотников и других происшествий, связанных с военными действиями», — заявил он.

Ранее юрист объяснила, как законно делать фото и видео в общественном месте.