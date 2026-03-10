Губернатор Кузбасса прокомментировал спецпроект о подвиге женщин-шахтеров во времена ВОВ

Губернатор Кемеровской области Илья Середюк оценил спецпроект Life.ru, посвященный подвигу женщин-шахетров, которые во время Великой отечественной войны работали под землей. Его слова передал Life.ru.

Середюк отметил, что женщины Кузбасса сыграли особенно значимую роль в развитии региона и в обеспечении страны углем в этот трудный период. По его словам, символом их подвига стала фотография шахетра Александры Леоновой, опубликованная в журнале «Работница» в 1942 году. Она отразила массовый приход жительниц региона в шахты после того, как мужчины отправились на фронт.

Глава региона добавил, что к концу 1941 года не менее 2600 жительниц Кузбасса работали в забоях, а также осваивали сложные машины и механизмы, помогая тем самым сохранить и увеличить объемы добываемого угля.

По слова губернатора Кемеровской области, благодаря такому труду жительниц в эксплуатацию были введены десятки новых шахт и штолен. Середюк подчеркнул, что имена Александры Леоновой, Марии Косогоровой и Матрены Родионовой по праву находятся в ряду героев Кузбасса.

«Для нас они — пример несгибаемой воли к Победе, на их подвиги мы равняемся, и о них рассказываем молодым поколениям кузбассовцев. Считаем важным, чтобы так было и в будущем», — заявил глава региона.

Спецпроект «Фронт под землей» посвящен женщинам, которые во времена Великой отечественной войны заменили мужчин в шахтах и работали под землей по 10-12 часов в сутки, обеспечивая страну топливом. По данным отдела военной истории Кемеровского областного краеведческого музея, к концу 1941 года число женщин на кузбасских шахтах составило 15,9 тысячи человек.

