Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
США и Израиль атаковали ИранБлокировка TelegramПереговоры о мире на Украине
Общество

У учителя математики остановилось сердце после пранка, который ему устроили школьники

В США школьники переехали учителя во время пранка, вышедшего из-под контроля
Shutterstock

Педагог из американского штата Джорджия попал в больницу после выходки подростков, спасти его не смогли. Об этом сообщает The New York Post.

По данным издания, пятеро школьников приехали к дому учителя математики по имени Джейсон Хьюз и стали забрасывать участок туалетной бумагой.

На это обратил внимание сам владелец и вышел из дома. Заметив его, подростки бросились к своим машинам, чтобы скрыться. К этому моменту педагог уже подошел к ним, но споткнулся и упал на дорогу. Спешившие школьники переехали его на машине.

Молодые люди оказали мужчине помощь до приезда медиков. Педагог попал в больницу, но уже на следующий день у него остановилось сердце.

Подростков арестовали, им предъявили обвинения по нескольким статьям, в том числе о незаконном проникновении на частную территорию. Один из участников пранка находится под залогом в размере $1950.

У пострадавшего осталась жена, которая также работает учителем математики, а также двое детей.

Ранее Вован и Лексус впервые провели пранк в прямом эфире.

 
Теперь вы знаете
Как выписать ребенка из квартиры и почему иногда не поможет даже суд
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!