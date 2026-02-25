Генпрокуратура подала иск к бывшему депутату Госдумы

Генпрокуратура России подала иск об обращении имущества в доход государства к экс-депутату Госдумы Ризванганджи Исаеву, его семье и другим ответчикам. Об этом сообщает РИА Новости.

Согласно картотеке Ленинского районного суда Краснодара, иск поступил от заместителя Генерального прокурора. Требование касается обращения движимого и недвижимого имущества в доход государства. Иск подан на основании Федерального закона «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам».

В качестве ответчиков по делу привлечены бывший депутат Государственной Думы Ризванганджи Исаев, а также Денис, Тэко, Эльдар, Гюльжаган, Ольга и София Исаевы. Кроме того, в списке ответчиков значатся Юлия Варзар и Патимат Якубова.

Иск также затрагивает интересы восьми юридических лиц. Среди них ООО «Арс-Капитал», ООО «Тепловая Транспортная компания», ООО «Южный ресурс», ООО КБ «Газтрансбанк», ООО СЗ «Сармат Строй», ООО СЗ «Сармат», ООО СК «Гелиос» и ООО «Центр-Отель».

19 февраля Генеральная прокуратура России подала иск с требованием обратить в доход государства движимое и недвижимое имущество холдинга «Атомстройкомплекс», а также связанных с ней структур. Из картотеки следует, что ответчиками по делу стали АО «Корпорация «Атомстройкомплекс»», ООО «Специализированный застройщик «Южный Берег»» и ООО «Компания «Атомстройкомплекс».

Ранее Генпрокуратура России отказалась от иска об изъятии двух крупных заводов.