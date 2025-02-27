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Задержан топ-менеджер «Макфы»

74.RU: в Челябинске задержали топ-менеджера «Макфы» Паршина
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Алексей Никольский/РИА Новости

В Челябинске задержали топ-менеджера «Макфы» Владлена Паршина. Об этом пишет 74.RU.

Мужчина занимает пост директора компании по закупкам. Мужчина был задержан сотрудниками Федеральной службы безопасности (ФСБ) и Следственного комитета (СК). Сейчас компания «Макфа» принадлежит государству в лице «Россельхозбанка». Согласно предварительной информации, его задержание было связано с получением денежных средств, которое может рассчитываться как взятка.

До этого суд взыскал с экс-владельцев «Макфы» 19,7 млрд рублей по иску Генпрокуратуры.

По версии Генпрокуратуры, бывший губернатор Челябинской области и основатель компании «Макфа» Михаил Юревич, а также экс-депутат Госдумы Вадим Белоусов занимались бизнесом, одновременно работая в органах государственной власти, поэтому их компании имели коррупционное происхождение.

Ранее юрист назвал арестованные 100 трлн руб. по делу «Макфы» творчеством пристава.

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