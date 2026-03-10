Размер шрифта
Уфимец пытался заживо сжечь подругу и лишился свободы

В Уфе мужчина получил пять лет колонии за поджог сожительницы
Shutterstock/FOTODOM

Житель Уфы пытался заживо сжечь партнершу и получил срок, сообщила прокуратура республики.

Инцидент произошел в октябре 2025 года во время распития алкоголя на фоне личной неприязни. Как было установлено, 45-летний мужчина подошел к лежащей на диване женщине, облил ее легковоспламеняющейся жидкостью и поджег зажигалкой. Потерпевшая получила ожоги различной степени тяжести. ​

Действия поджигателя квалифицировали по пп. «б», «в» ч. 2 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью). Подсудимый полностью признал вину. Калининский районный суд приговорил мужчину к пяти годам колонии строгого режима с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.

До этого в Саратовской области осудили мужчину за поджог дома с детьми. Он пытался сжечь заживо бывшую сожительницу и ее четверых детей. Их спасли огнеборцы, эвакуировав через окно. Поджигателя задержали, ранее он уже был судим. Суд назначил ему 10 лет лишения свободы.

Ранее в Индии сожгли мать и ее младенца после обвинений в колдовстве.

 
