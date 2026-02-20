Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Циклон «Валли» Блокировка TelegramЗадержание экс-принца Эндрю
Общество

В Индии сожгли мать и ее младенца после обвинений в колдовстве

В Индии толпа сожгла заживо женщину с младенцем, обвинив ее в колдовстве
Faces Portrait/Shutterstock/FOTODOM

В Индии мать и ребенок были сожжены после обвинений в колдовстве. Об этом пишет газета The Hindu.

Инцидент произошел вечером 17 февраля в Западном Сингхбхуме, штат Джаркханд. Около 21:00 толпа из десяти человек ворвалась в дом, где спала семья из четырех человек. Они разбудили супружескую пару, облили керосином женщину с двухмесячным ребенком на руках и подожгли.

Муж жертвы рассказал, что его 32-летнюю жену обвинили в колдовстве родственники односельчанина, который долгое время боролся с тяжелой болезнью, но не смог ее победить.

Супруг пострадавшей пытался успокоить толпу, но безуспешно. Он тоже получил ожоги, но выжил. У потерпевшей остался двухлетний сын.

«Мы арестовали четырех человек по этому делу, расследование продолжается», — заявил суперинтендант полиции.

Ранее россиянин облил горючим свою мать и малолетнего сына, а затем попытался их сжечь.
 
Теперь вы знаете
Трамп уснул, охрана Алиева подралась, а Россия не приехала. Чем запомнилось первое заседание Совета мира
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!