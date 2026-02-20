В Индии сожгли мать и ее младенца после обвинений в колдовстве

В Индии толпа сожгла заживо женщину с младенцем, обвинив ее в колдовстве

В Индии мать и ребенок были сожжены после обвинений в колдовстве. Об этом пишет газета The Hindu.

Инцидент произошел вечером 17 февраля в Западном Сингхбхуме, штат Джаркханд. Около 21:00 толпа из десяти человек ворвалась в дом, где спала семья из четырех человек. Они разбудили супружескую пару, облили керосином женщину с двухмесячным ребенком на руках и подожгли.

Муж жертвы рассказал, что его 32-летнюю жену обвинили в колдовстве родственники односельчанина, который долгое время боролся с тяжелой болезнью, но не смог ее победить.

Супруг пострадавшей пытался успокоить толпу, но безуспешно. Он тоже получил ожоги, но выжил. У потерпевшей остался двухлетний сын.

«Мы арестовали четырех человек по этому делу, расследование продолжается», — заявил суперинтендант полиции.

