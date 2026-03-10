Размер шрифта
Россиянам рассказали, когда из-за весенней апатии нужно обращаться к врачу

Врач Миронов: нехватка витамина В12 отражается на нервной системе
Shutterstock

Многие люди совершают ошибку, списывая серьезный упадок сил на обычный весенний авитаминоз. Однако если полноценного сна и отдыха в выходные состояние не улучшается, необходимо обратиться за медицинской помощью. Об этом РИАМО рассказал врач Евгений Миронов.

По словам специалиста, если человек просыпаетесь уже разбитым, проблема кроется на клеточном или гормональном уровне. При дефиците железа ткани начинают задыхаться без достаточного количества кислорода. О такой проблеме свидетельствуют одышка и тахикардия при минимальной физической нагрузке, побледневшая кожа, извращение обоняния, а также истончение и выпадение волос.

Врач предупредил, что нехватка витамина В12 отражается преимущественно на нервной системе. Специфический симптом такого дефицита является парестезия — чувство покалывания, онемения или ползания мурашек в кончиках пальцев рук и ног. Кроме того, язык может стать ярко-малинового цвета, гладким и даже болезненным. Также появляются ощущение постоянного «тумана в голове», провалы в памяти, потеря концентрации и шаткость походки.

«Снижение функции щитовидной железы, гипотиреоз, критически замедляет весь метаболизм. Человек постоянно мерзнет даже в теплом помещении, беспричинно набирает вес при полном отсутствии аппетита. По утрам лицо и веки сильно отекают, кожа становится аномально сухой до микротрещин, пульс падает, появляются хронические запоры и глухая апатия», — добавил эксперт.

Он предупредил, что ни одно из упомянутых состояний не получится вылечить с помощью обычных прогулок или случайных витаминных комплексов. В таком случае необходимо сдать кровь на ферритин, уровень В12 и гормон ТТГ.

Врач-психотерапевт АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга), к. м. н. Ирина Крашкина до этого говорила, что с приходом весны многие люди сталкиваются с апатией, упадком сил, сонливостью и проблемами со сном. По ее словам, одной из главных причин такого состояния становится необходимость начать новый жизненный цикл.

Ранее психиатр объяснил, как пережить весеннюю перестройку организма.

 
