Психотерапевт объяснила, почему весной могут падать силы

С приходом весны многие люди сталкиваются с апатией, упадком сил, сонливостью и проблемами со сном. Одной из главных причин такого состояния становится необходимость начать новый жизненный цикл. Об этом РИАМО рассказала врач-психотерапевт АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга), к. м. н. Ирина Крашкина.

«Весна — это непростое время как для природы, так и для человека, который является ее частью. Как природе весной нужно начать новый цикл развития, выбросить листочки, зацвести, так и человеку нужно откуда-то взять силы, чтобы начать новый жизненный цикл», — объяснила специалист.

По словам психотерапевта, важно стараться подходить к началу весеннего сезона с достаточным количеством энергетического потенциала и жизненного тонуса. В противном случае риск столкнуться возникают с апатией, плохим настроением, головными болями, бессонницей и другими проблемами.

Помимо этого, в этот период могут обостриться хронические заболевания. При этом врач отметила, что важно уметь различать общее состояние истощения перед началом нового жизненного цикла и болезненное самочувствие, из-за которого следует обратиться за медицинской помощью.

Психиатр-нарколог, главный врач ООО «ПС Клиника» Александр Панов до этого говорил, что весенняя перестройка организма может вызывать слабость, тревожные и депрессивные состояния, которые у некоторых людей способны усилить тягу к алкоголю и повышать риск срывов. По словам специалиста, этот период считается сложным для психоэмоционального состояния человека.

