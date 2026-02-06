Врач сравнила зависимость от смартфона с никотиновой

Постоянное «залипание» в социальных сетях и новостных лентах может вызвать зависимость, схожую с никотиновой. Об этом в интервью РИАМО предупредила врач-сомнолог сети клиник «Персона» и «Прозрение», кандидат медицинских наук Ирина Фролова.

«Такая зависимость формируется не у всех, а у предрасположенных к тревожности людей. Если говорить о патологическом пристрастии к чтению тревожных новостей, то избавление от него требует таких же мер, как и при других видах зависимостей», — пояснила специалист.

На ночь, по ее словам, такая привычка особенно вредна, поскольку будоражит мозг и вызывает нарушения сна,

При этом резкий отказ от смартфона скорее навредит, чем принесет пользу, потому что может лишь усилить тревогу. Важнее не полное исключение, а рациональное и осознанное использование, отметила Фролова.

