Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Переговоры о мире на УкраинеНовые файлы ЭпштейнаПокушение на генерала Алексеева
Общество

Врач сравнила зависимость от смартфона с никотиновой

Врач Фролова: зависимость от смартфона схожа с никотиновой
Shutterstock

Постоянное «залипание» в социальных сетях и новостных лентах может вызвать зависимость, схожую с никотиновой. Об этом в интервью РИАМО предупредила врач-сомнолог сети клиник «Персона» и «Прозрение», кандидат медицинских наук Ирина Фролова.

«Такая зависимость формируется не у всех, а у предрасположенных к тревожности людей. Если говорить о патологическом пристрастии к чтению тревожных новостей, то избавление от него требует таких же мер, как и при других видах зависимостей», — пояснила специалист.

На ночь, по ее словам, такая привычка особенно вредна, поскольку будоражит мозг и вызывает нарушения сна,

При этом резкий отказ от смартфона скорее навредит, чем принесет пользу, потому что может лишь усилить тревогу. Важнее не полное исключение, а рациональное и осознанное использование, отметила Фролова.

Ранее россиянам назвали признаки зависимости от телефона.
 
Теперь вы знаете
Дефицит одного витамина есть у большинства россиян. В чем причины нехватки
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!