Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
США и Израиль атаковали ИранБлокировка TelegramПереговоры о мире на Украине
Общество

Психолог объяснила, почему не стоит бороться с зависимостью от коротких видео

Психолог Гладких: борьба с зависимостью от коротких видео усугубляет проблему
Premreuthai/Shutterstock/FOTODOM

Попытки бороться с привычкой часто смотреть короткие видеоролики могут лишь усилить зависимость от такого контента. Об этом в разговоре с РИАМО предупредила клинический психолог Лилия Гладких.

Специалист посоветовала отказаться от попыток справиться с привычкой просматривать короткие видео. Она подчеркнула, что любая зависимость, с которой человек борется насильно, только усугубляется.

По словам психолога, пользователю важно спросить у самого себя, почему он постоянно увлечен короткими видео. Зачастую с помощью такого занятия взрослые люди пытаются справиться со внутренней тревогой и ощущают иллюзию контроля. Им кажется, что благодаря просмотру они остаются «в курсе» событий и контролируют происходящее в мире.

Однако на самом деле короткие видео уводят человека от встречи с самим собой, своими мыслями и внутренним состоянием, которое может быть болезненным.

«Для молодого поколения — это история про адаптацию. Мы не знаем, к чему приведет развитие этих навыков. Возможно, через 10 лет клиповое мышление станет необходимым условием выживания в информационном потоке», — подчеркнула эксперт.

Невролог, нарколог, кандидат медицинских наук Людмила Кокоткина до этого предупреждала, что использование гаджетов на протяжении долгого времени может привести к отечности лица и сбоям в мочевыделительной системе. По ее словам, излучение от устройств также негативно влияет на конъюнктиву, склеру глаз и кожу, провоцируя покраснения и высыпания.

Ранее врач предупредил об опасности коротких видео для зрения.

 
Теперь вы знаете
Группа BTS возвращается: что известно о новом альбоме «Arirang» и мировом туре
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!