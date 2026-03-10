Борец со сносом советских памятников Жгун сбежал из Латвии в Россию

Активист Александр Жгун, боровшийся со сносом памятников времен СССР, покинул Латвию и приехал в Россию. Об этом в своем Telegram-канале сообщил журналист Алексей Стефанов.

Журналист отметил, что Жгун успешно сбежал из Латвии, где ему грозил срок вплоть до пожизненного заключения по политическому делу. По его информации, активист приехал в Псков и расположился в центре размещения беженцев. Стефанов отметил, что Жгуна могли обвинить в создании политической ОПГ.

Стефанов указал, что Жгун не захотел добиваться правды и доказывать свою невиновность в суде в Латвии.

«Сказав дома, что я поехал на рыбалку, в последний раз с болью в сердце переступил порог дома, закрыл за собой дверь и ушел», — сказал Хгун.

Уже будучи на территории РФ он написал супруге сообщение, что не вернется.

«Злые языки начнут мусолить — предатель, трус, сбежал, значит, признал вину. Бог им судья», — добавил Жгун.

До этого заместителя председателя Еврокомиссии (ЕК), главу дипломатической службы Евросоюза (ЕС) Каю Каллас заочно обвинили в уничтожении советских памятников.

