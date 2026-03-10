Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
США и Израиль атаковали ИранБлокировка TelegramПереговоры о мире на Украине
Общество

Борец со сносом памятников времен СССР сбежал из Латвии

Борец со сносом советских памятников Жгун сбежал из Латвии в Россию
Global Look Press

Активист Александр Жгун, боровшийся со сносом памятников времен СССР, покинул Латвию и приехал в Россию. Об этом в своем Telegram-канале сообщил журналист Алексей Стефанов.

Журналист отметил, что Жгун успешно сбежал из Латвии, где ему грозил срок вплоть до пожизненного заключения по политическому делу. По его информации, активист приехал в Псков и расположился в центре размещения беженцев. Стефанов отметил, что Жгуна могли обвинить в создании политической ОПГ.

Стефанов указал, что Жгун не захотел добиваться правды и доказывать свою невиновность в суде в Латвии.

«Сказав дома, что я поехал на рыбалку, в последний раз с болью в сердце переступил порог дома, закрыл за собой дверь и ушел», — сказал Хгун.

Уже будучи на территории РФ он написал супруге сообщение, что не вернется.

«Злые языки начнут мусолить — предатель, трус, сбежал, значит, признал вину. Бог им судья», — добавил Жгун.

До этого заместителя председателя Еврокомиссии (ЕК), главу дипломатической службы Евросоюза (ЕС) Каю Каллас заочно обвинили в уничтожении советских памятников.

Ранее выдворенный из Латвии пенсионер рассказал об отношении к россиянам

 
Теперь вы знаете
Когда вас не смогут сократить на работе и на что рассчитывать, если это все-таки случится? Разбор
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!