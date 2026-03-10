Размер шрифта
Стало известно о результатах проверки пельменей после отравления подростков

360.ru: в пельменях из «ВкусВилла» не нашли нарушений после отравления детей
Александр Кряжев/РИА «Новости»

По результатам проведенной экспертизы Роспотребнадзор разрешил возобновить продажу пельменей ООО «Гурман», которая была приостановлена из-за подозрений на фоне отравления подростков в Москве. Об этом сообщает 360.ru со ссылкой на пресс-службу сети супермаркетов «ВкусВилл».

Уточняется, что в результате экспертизы исследователи пришли к выводу о соответствии продукта микробиологическим нормам. На этом фоне в торговой сети россиян призвали тщательно проваривать пельмени, подчеркнув, что патогены гибнут при высоких температурах.

Напомним, 17 февраля стало известно, что у двух школьников 10 и 15 лет началась лихорадка после употребления пельменей с говядиной из сети супермаркетов «ВкусВилл». Школьников экстренно госпитализировали с температурой 40 градусов в критическом состоянии. Стабилизировать их состояние удалось только на третьи сутки. По результатам анализа в пельменях был выявлен «сальмонеллез», «ВкусВилл» вернул семье деньги за продукты и пообещал провести проверку.

Ранее москвичи нашли кусок лезвия в упаковке пельменей «Сибирская коллекция».

 
