Ветврач назвала предметы в доме, которые наиболее опасны для кошек и собак

Ветврач Гольнева: иголки и нитки представляют опасность для кошек и собак

Швейные принадлежности, оголенные провода и открытые окна в квартире представляют серьезную опасность для домашних животных. Об этом Pravda.Ru предупредила ветеринарный врач сети ветеринарных клиник «Василек» Татьяна Гольнева.

Она отметила, что питомцы в игре могут заглотить иголки, нитки, булавки и другие мелкие предметы. В этом случае они не смогут самостоятельно избавиться от них, поэтому они попадают в пищеварительный тракт. Для извлечения предмета может потребоваться хирургическое вмешательство, предупредила Гольнева.

Ветеринар добавила, что опасными для кошек и собак являются бытовая техника и электрические провода.

«Неизолированные провода, оставшиеся после ремонта или лежащие без присмотра, крайне опасны. Попробовав на зуб оголенный провод, животное может получить тяжелейшую электротравму, вплоть до летального исхода или некроза языка. Опасность представляют и открытые окна — кошки не чувствуют высоты и могут выпрыгнуть, заметив птицу или летящий лист», — подчеркнула специалист.

Эксперт отметила, что к опасным можно отнести некоторые комнатные растения и испорченную еду, которая способна вызвать серьезные отравления.

Ветеринарный врач высшей категории Михаил Шеляков до этого рассказал «Газете.Ru», что классические блины, приготовленные на Масленицу, вредны для домашних животных из-за высокого содержания углеводов и жиров.

