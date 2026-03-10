Размер шрифта
Названы опасные симптомы отравления кошек комнатными растениями

Ветеринар Сиротина: рвота может говорить об отравлении кошек растениями
Moomusician/Shutterstock/FOTODOM

Признаки отравления кошек комнатными растениями могут быть различными, часто это может происходить незаметно для владельцев. Об этом в беседе с «Радио 1» рассказала ветеринарный врач и зоопсихолог Ангелина Сиротина.

К симптомам интоксикации она отнесла слюни, расширенные зрачки, потерю координации. Так, например, животное может пошатываться, пятиться назад. Кроме того, у кошки могут быть рвотные позывы, понижение температуры. При этом в некоторых случаях отравление может закончиться благополучно, если организм самостоятельно эвакуирует яд. Однако при ухудшении состояния и затрудненном дыхании важно срочно обратиться к специалисту.

«Есть препараты мгновенного действия, их вводят и тут же облегчают состояние. Иногда нужно вызвать рвоту, иногда срочно ввести кортикостероид, чтобы снять отек. Никакие самостоятельные меры не нужно принимать — везите животное в ближайшую ветклинику», — подчеркнула Сиротина.

Ветеринарный врач сети ветеринарных клиник «Василек» Татьяна Гольнева до этого говорила, что швейные принадлежности, оголенные провода и открытые окна в квартире представляют серьезную опасность для домашних животных. Она отметила, что питомцы в игре могут заглотить иголки, нитки, булавки и другие мелкие предметы. В этом случае они не смогут самостоятельно избавиться от них, поэтому они попадают в пищеварительный тракт. Для извлечения предмета может потребоваться хирургическое вмешательство, предупредила Гольнева.

Ранее ученые раскрыли секрет способности кошек всегда приземляться на лапы.

 
