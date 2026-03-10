Размер шрифта
В ФСБ назвали количество терактов, предотвращенных в России в 2025 году

Бортников: в России в 2025 году предотвратили 308 терактов
Алексей Никольский/РИА «Новости»

За 2025 год в России было предотвращено 308 терактов. Об этом сообщил председатель Национального антитеррористического комитета (НАК), директор ФСБ РФ Александр Бортников в интервью «Российской газете».

«В 2025 году совместными действиями органов безопасности и правопорядка при координирующей роли НАК предотвращено 423 преступления террористической направленности, включая 308 терактов», — отметил он.

Кроме того, по словам Бортникова, на территории России недавно удалось предотвратить подрыв многоквартирного жилого дома и «целый ряд резонансных терактов».

Он заявил, что спецслужбы вовремя среагировали и не допустили нападения на высокопоставленных представителей органов власти и командный состав Вооруженных сил РФ и Росгвардии, удалось избежать взрывов на транспорте и стрельбы в плотном пассажиропотоке.

Также глава ФСБ рассказал, что был расширен круг лиц из числа российских граждан и мигрантов, вовлекаемых в террористическую деятельность против РФ.

Ранее суд отправил в СИЗО подростка за поджог АЗС в Петербурге.

 
