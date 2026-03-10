«Глянцевый товар не вкуснее»: в России выступили против ГОСТов на сельхозку

В России отметили разницу во внешнем виде фруктов и овощей на прилавках европейских и отечественных магазинов – за рубежом лотки с подобным товаром выглядят безупречно, в то время как россиянам приходится долго выбирать приличные плоды. Это связано с жестким отсеиванием плодоовощной продукции в Европе по внешним характеристикам, однако в РФ такие меры не нужны – на вкус и качество плодов это не влияет, заявил Tsargrad.tv руководитель Санкт-Петербургского общества защиты прав потребителей Александр Виноградов.

По его словам, в европейских магазинах продаются «калиброванные» овощи и фрукты, которые тщательно отбирают по цветам, размерам и так далее, причем все, что не соответствует требованиям к «безупречности», выбрасывается в мусор. В России такой подход неприменим, убежден эксперт.

«Мы же всё-таки живем в России. Мы живём по другим нормам. И у нас потребитель любит, в хорошем смысле этого слова, покопаться, выбрать себе яблочки, — подчеркнул Виноградов. — На мой взгляд, для России эта ситуация абсолютно не подходит. Поэтому вот эти ГОСТы на сельхозку, на мой взгляд, и калибры абсолютно не нужны».

Он также напомнил, что внешнее оформление, когда плоды отбираются «огурчик к огурчику, помидорчик к помидорчику», не имеет отношения к вкусу и качеству. Намного логичнее было бы ввести строгие требования по содержанию в плодах пестицидов, проверять их по качеству, а сантиметры, кривизна и толщина – это второстепенные, неважные характеристики, заключил эксперт.

До этого Виноградов подчеркивал, что введенный в РФ ГОСТ на бананы, который, в числе прочего, регламентирует требования к аромату, цвету и длине фрукта, не имеет смысла, так как эти параметры уже давно контролируются действующим стандартом. Вместо длины или цвета важно утвердить норму о проверке фруктов на химию и пестициды, подчеркивал он.

В России ранее утвердили новый ГОСТ на хурму.