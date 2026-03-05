«Держат за идиотов»: в России раскритиковали новый банановый ГОСТ

В России с марта вступил в силу новый ГОСТ на бананы, который, в числе прочего, регламентирует требования к аромату, цвету и длине фрукта. Однако новые правила на практике не имеют смысла, так как эти параметры уже давно контролируются действующим стандартом, а вместо длины или цвета логичнее было бы утвердить норму о проверке на пестициды, заявил в беседе с Tsargrad.tv руководитель Санкт-Петербургского общества защиты прав потребителей Александр Виноградов.

Он подчеркнул, что в России с 2000 года введен стандарт на бананы, который уже содержит все включенные в новый ГОСТ правила. Сегодня же речь идет просто о дополнительной бюрократической нагрузке, убежден эксперт.

«У меня иногда такое впечатление, что население нашей страны, и в том числе людей, которые занимаются определённым видом бизнеса, в последнее время держат, мягко сказать, за идиотов, — заявил Виноградов. — Потому что пришли какие-то новые чиновники, новая эра молодых активных, которые просто берут, смотрят, что было 15-20 лет назад, думая о том, что у всех уже давным-давно амнезия, и вкручивают всё старое под видом нового».

На качество продукта ГОСТ никак не повлияет – вероятнее всего, глобально этот документ вообще ничего не изменит, считает специалист. По его мнению, вместо обозначения длины и цвета фруктов разумнее было бы отслеживать реальные показатели качества – например, проводить проверку на безопасность, пестициды и отсутствие прочих вредных веществ.

Напомним, согласно новому ГОСТу, ввозимые бананы должны быть только зеленого или светло-зеленого цвета, иметь легкий огуречный аромат, а при разрезании выделять млечный сок. В кисти предусмотрено не более одного вырезанного банана, но с остатком плодоножки зеленого цвета, а в целом в ней должно быть не менее трех фруктов, каждый длиной минимум 14 сантиметров.

