Россиянам представят документальный фильм о героях-контрактниках

Россияне смогут увидеть премьеру документального фильма «Контрактники. Сильные верой». Его героями стали военные со всех уголков страны, принимающие участие в спецоперации на Украине, сообщает RT.

Документальная картина расскажет о нелегких буднях военнослужащих, которые отправились защищать Родину, заключив контракт с Минобороны. Они признаются, что общая цель объединила людей всех национальностей и вероисповеданий.

«В окопах нет разделения, мусульманин ты, православный или буддист. Мы единому молимся Богу», — рассказали солдаты.

В числе прочего из фильма зрители узнают, какие мотивы и цели были у тех, кто добровольно отправился в зону СВО.

«Жизнь, это промежуток времени, который дан человеку, чтобы проявить себя», — говорят военные.

Премьера документальной картины состоится в ближайшее время в Telegram-канале «RT на русском».

Напомним, по данным Минобороны на начало апреля, с начала годы на военную службу по контракту поступили более 100 тыс. человек. Отмечалось, что каждый день пункты отбора по всей стране посещают до 1,7 тысячи человек. В Кремле такие показатели сочли свидетельством мобилизации общества вокруг президента РФ Владимира Путина.

Госдума ранее приняла закон о механизме освобождения от уголовного наказания за участие в СВО.