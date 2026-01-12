Россиянам представили вторую часть фильма «Жены. Сильные духом»

RT представил российским зрителям вторую часть документального фильма «Жены. Сильные духом». Он посвящен женщинам, помогающим бойцам военной спецоперации в восстановлении и реабилитации после ранений.

Лента рассказывает о подвиге представительниц прекрасного пола, которые ежедневно поддерживают бойцов и ухаживают за ними после тяжелых ранений, помогая им пройти все этапы лечения и вернуться к жизни.

Премьера первой части фильма состоялась 5 января. В ней жены военных поделились воспоминаниями о том, как впервые узнали о ранениях мужей, а бойцы рассказали, как их верные супруги помогали им на этом нелегком пути. После выхода картины героини сообщили, что им начали приходить сотни писем со словами поддержки от неравнодушных россиян.

В рамках проекта на телеканале также вышли другие фильмы серии, включая ленту «Сильные духом. Белый свет», которая рассказывает о военных с позывными Бобр, Юга и Хабарик, потерявших из-за ранений на СВО зрение.

До этого RT представил россиянам видеоролик, посвященный героическому поступку многодетного отца, 51-летнего жителя Суджи Романа Яценко. В момент вторжения в Курскую область ВСУ он проник в город, находящийся под обстрелами, и вывел из него пятерых детей, супругу и незнакомую местную жительницу в безопасное место.

Ранее россиянам показали документальный фильм о героях-контрактниках.