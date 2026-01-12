Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Операция США в Венесуэле и захват МадуроПереговоры о мире на Украине
Новости. Общество

Россиянам представили вторую часть фильма «Жены. Сильные духом»

RT выпустил вторую часть фильма о женщинах, помогающих бойцам СВО после ранений
Porstocker/Shutterstock/FOTODOM

RT представил российским зрителям вторую часть документального фильма «Жены. Сильные духом». Он посвящен женщинам, помогающим бойцам военной спецоперации в восстановлении и реабилитации после ранений.

Лента рассказывает о подвиге представительниц прекрасного пола, которые ежедневно поддерживают бойцов и ухаживают за ними после тяжелых ранений, помогая им пройти все этапы лечения и вернуться к жизни.

Премьера первой части фильма состоялась 5 января. В ней жены военных поделились воспоминаниями о том, как впервые узнали о ранениях мужей, а бойцы рассказали, как их верные супруги помогали им на этом нелегком пути. После выхода картины героини сообщили, что им начали приходить сотни писем со словами поддержки от неравнодушных россиян.

В рамках проекта на телеканале также вышли другие фильмы серии, включая ленту «Сильные духом. Белый свет», которая рассказывает о военных с позывными Бобр, Юга и Хабарик, потерявших из-за ранений на СВО зрение.

До этого RT представил россиянам видеоролик, посвященный героическому поступку многодетного отца, 51-летнего жителя Суджи Романа Яценко. В момент вторжения в Курскую область ВСУ он проник в город, находящийся под обстрелами, и вывел из него пятерых детей, супругу и незнакомую местную жительницу в безопасное место.

Ранее россиянам показали документальный фильм о героях-контрактниках.

{
    "_essence": "video",
    "media_position": "bottom",
    "uid": "_id_video_media_27597901_rnd_9",
    "video_id": "record::c8206fe0-16bf-4a47-85ca-250b2d850274"
}
 
Теперь вы знаете
Как сделать возвращение к работе после каникул менее невыносимым? Топ простых советов
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+