Ветеринар рассказал о влиянии стерилизации или кастрации на питомцев

Ветеринар Цыпленков: кастрация может улучшить качество жизни питомцев
VeronArt16/Shutterstock/FOTODOM

Стерилизация или кастрация домашних животных меняют гормональный фон, из-за чего в их организме могут замедляться обменные процессы и появляться склонность к набору веса даже при прежнем рационе, однако, процедура значительно снижает риск опасных заболеваний и улучшает качество жизни питомцев. Об этом Pravda.Ru рассказал ветеринар Евгений Цыпленков.

По его словам, в плане веса важно контролировать питание и ограничивать количество корма, чтобы животное не столкнулось с ожирением. Эксперт отметил, что у самок обычно нет выраженного набора веса после стерилизации. При этом процедура является очень важной для них.

«Она позволяет предотвратить десятки заболеваний, в том числе опухоли молочных желез. У самцов она тоже решает ряд проблем: снижается агрессия, уменьшается склонность к побегам и дракам. У собак, кроме того, после кастрации снижается риск заболеваний предстательной железы», — заключил Цыпленков.

Ученые Университета Отаго до этого установили, что подавление репродуктивной функции увеличивает продолжительность жизни у самцов и самок множества видов в среднем на 10-20%. Используя данные о 117 видах млекопитающих из зоопарков и океанариумов. При этом эффект зависел от условий содержания и возраста вмешательства. Метаанализ ранее опубликованных работ на тему стерилизации позвоночных подтвердил общий эффект.

Ранее ветврач рассказал, как кастрация влияет на здоровье и характер домашних животных.

 
