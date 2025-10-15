На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ветврач рассказал, как кастрация влияет на здоровье и характер домашних животных

Ветврач Дмитриев: кастрация не делает питомцев агрессивными
evrymmnt/Shutterstock/FOTODOM

Кастрация и стерилизация способствуют более долгой и спокойной жизни домашних животных. Об этом Pravda.Ru рассказал главный врач Крылатской ветеринарной клиники, член Анестезиологического ветеринарного общества Дмитрий Дмитриев.

По его словам, после операции у них пропадает половой инстинкт, снижается уровень стресса, организм при этом работает стабильнее. Кроме того, если стерилизацию кошек провести до первой или второй течки, это дополнительно снизит риск опухолей молочной железы. Ветрач уточнил, что процедура не делает питомцев агрессивными и не влияет на их психику.

«На психику операция не влияет, агрессия может быть связана с другими факторами. Наоборот, питомцы становятся спокойнее и легче в общении. После стерилизации важно следить за питанием — иногда животные начинают набирать вес, так как у них исчезают стрессовые периоды, когда они обычно едят меньше. Если корм доступен постоянно, есть риск переедания», — отметил Дмитриев.

Ветеринар Екатерина Гуляева до этого говорила, что кастрация котов не связана с набором веса, как считают многие, влияние на это оказывает только снижение активности животного с возрастом. По ее словам, склонность к набору веса может зависеть от породы питомца. Так, например, британские коты имеют более флегматичный характер и низкую подвижность. Эксперт добавила, что после кастрации в организме питомцев не происходят значимые изменения гормонального фона, которые могли бы повлиять на аппетит животного.

Ранее сообщалось, что кот под анестезией выбрался из клетки ветеринара и сбежал домой.

