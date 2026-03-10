Размер шрифта
Психолог объяснила, по каким признакам в теле можно распознать ложь

Психолог Иншина: речевые маркеры помогут распознать ложь
Взгляд человека может помочь распознать ложь, профессиональные лгуны смотрят в глаза, не моргая. Об этом RuNews24.ru рассказала клинический психолог Лидия Иншина.

«Хотите узнать правду? Тогда смотрите на верхнюю зону: искренняя радость всегда включает мышцы вокруг глаз. Фальшивая улыбка работает только ртом», — объяснила эксперт.

Кроме того, существуют речевые маркеры лжи. Например, смена темпа, слишком большое количество подробностей, повтор ваших слов или размытые формулировки. Кроме того, лжец может дистанцироваться и вместо «я решил» говорить «было принято решение» и так далее. Лжецы также выдают себя телом — контролируют руки, но забывают про ноги. Так, они могут переминаться, расставлять носки к выходу. Иншина также призвала обращать внимание на частое моргание, повороты головы в сторону, прикосновения к лицу, шее (ищут успокоения).

Исследователи из Университета Британской Колумбии до этого пришли к выводу, что универсальных «жестов лжеца» не существует: по лицу или речи невозможно однозначно определить, врет человек или говорит правду. Профессор Лианн Бринке изучила феномен обмана и отметила, что точность распознавания лжи у неподготовленных людей не превышает 54%. При этом от этого навыка нередко зависит исход судебных процессов и расследований.

Ранее профайлер рассказала о способах, как распознать ложь.

 
