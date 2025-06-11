Профайлер рассказала о способах, как распознать ложь

Психолог Кутузова: человек может лгать, если в разговоре отдаляется назад

По статистике, около 50% людей приукрашивают все, что говорят. И лгут, как правило, чаще мужчины. Это вовсе не значит, что все вокруг занимаются обманом. Кто же солгал? Это поможет определить профайлер — специалист, который занимается изучением поведения и мимики человека, его речи, составляет психологический портрет и анализирует: где ложь, а где правда. Лидия Кутузова, психолог, профайлер рассказала «Газете.Ru», как определить ложь.

По ее словам, методика определения вранья будет эффективной, если испробовать ее на человеке в момент стресса. В этом случае ложь станет серьезным эмоциональным фактором.

«Задавая человеку вопрос, который подразумевает ответ «да» или «нет», нужно наблюдать за его реакцией. Если говорит в положительном ключе, а сам отрицательно машет головой, то верить его словам не стоит», — рассказала она.

Второй способ — если собеседник думает над ответом более 0,5 секунды, то, возможно, он решает, как солгать, придумывает, что сказать, поэтому тянет время. В профайлинге подобное действие зовется ТОЗ — точка ориентировочного замирания.

«Стоит понаблюдать за человеком в повседневной рутине и сравнить его реакцию в определенные моменты. То есть, если ранее собеседник разговаривал тихо и медленно, а потом, отвечая на вопрос, резко начал жестикулировать, говорить громче, в этом случае не стоит ему доверять. Следует насторожиться такому поведению», — отметила психолог.

Если человек во время разговора отдаляется назад, отступает, либо ни с того, ни с сего откидывается на спинку стула, велика вероятность, что он хочет что-то скрыть.

«Мимика тоже говорит многое. Она также подскажет, когда человек лжет. Это можно заметить по наигранным эмоциям. Искренние намерения вырисовываются на лице сразу, а фальшивые — словно в замедленной съемке», — подчеркнула профайлер.

Важно правильно расшифровать, как движется лицо и тело человека. В профайлинге важна каждая деталь: не только взгляд, положение рук, но и то, как искривляются линии бровей, уголки губ. При этом мимику собеседник контролирует гораздо реже.

«Например, подъем бровей происходит в момент концентрации внимания, но не стоит забывать, что для некоторых людей это может быть базовый набор телодвижений, используемый не характерно по какому-то случаю. Почерк тоже может рассказать о том, когда человек лжет, а в каком моменте говорит правду. Он отличается. В стрессовом состоянии меняется читабельность, наклон. Чтобы заключение об обмане подтвердилось, одной проверки недостаточно. Анализировать действия человека нужно постепенно, систематически и при разных обстоятельствах», — резюмировала она.

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