Минюст РФ признал бодибилдера и фрик-блогера Александра Шпака иноагентом

Министерство юстиции Российской Федерации пополнило реестр иностранных агентов. Об этом сообщается на сайте Минюста РФ.

В публикации говорится, что в перечень внесли блогера Александра Шпака, режиссера Вячеслава Ширяева и бывшую ведущую «Эха Москвы» Ирину Баблоян.

«18 апреля 2025 года в соответствии с распоряжениями Минюста России в реестр иностранных агентов включены И.А. Баблоян, М.В. Чистякова, В.Э. Ширяев, а также А.К. Шпак.», — говорится в сообщении.

Среди перечисленных причин включения лиц в перечень иностранных агентов отмечается, что они «распространяли материалы иноагентов и признанных нежелательными организаций, фейки о решениях российских властей, а также выступали против проведения спецоперации».

Недавно председатель Государственной думы Вячеслав Володин заявил, что в Госдуме прорабатывают введение порядка выплат средств иноагентам за продажу книг, музыки, предметов искусства и прочего.

По его словам, законопроектом будет предложено ввести особый порядок выплаты средств, которые иноагенты получают от использования результатов интеллектуальной деятельности и брендов.

Ранее комика Дениса Чужого (признан в РФ иностранным агентом) внесли в список иноагентов.