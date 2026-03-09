Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
США и Израиль атаковали ИранБлокировка TelegramПереговоры о мире на Украине
Общество

Пьяный омич с ножом набросился на курьера из-за ссоры возле караоке-бара

В Омске пьяный мужчина с ножом набросился на курьера
Дони Джабборов/«Газета.Ru»

В Омске ссора пьяного мужчины с курьером чуть не обернулась поножовщиной. Об этом сообщает NGS55.

Инцидент произошел 8 марта около на остановке «Декабристов» возле караоке-бара «Токио». На кадрах, опубликованных в соцсетях, видно, как между нетрезвым мужчиной и работником доставки вспыхивает драка. Курьер сбежал от агрессора, и тогда нападавший подбежал к его скутеру и проткнул колесо ножом.

Очевидцы не стали вмешиваться — они дождались, пока агрессор скроется, и сообщили о случившемся в службу поддержки доставки. Полицейские устанавливают детали и обстоятельства случившегося.

До этого в Волгоградской области юноша похитил пиццу, пригрозив курьеру пистолетом. Курьер не стал спорить и клиент получил свою пиццу, но уже через несколько дней был задержан.

Ранее в Хабаровске двое юношей устроили налет на квартиру под видом доставщиков еды.

 
Теперь вы знаете
Почему футболисты выходят на поле с детьми. Кровавые истоки самой милой традиции в спорте
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!