Пьяный омич с ножом набросился на курьера из-за ссоры возле караоке-бара

В Омске пьяный мужчина с ножом набросился на курьера

В Омске ссора пьяного мужчины с курьером чуть не обернулась поножовщиной. Об этом сообщает NGS55.

Инцидент произошел 8 марта около на остановке «Декабристов» возле караоке-бара «Токио». На кадрах, опубликованных в соцсетях, видно, как между нетрезвым мужчиной и работником доставки вспыхивает драка. Курьер сбежал от агрессора, и тогда нападавший подбежал к его скутеру и проткнул колесо ножом.

Очевидцы не стали вмешиваться — они дождались, пока агрессор скроется, и сообщили о случившемся в службу поддержки доставки. Полицейские устанавливают детали и обстоятельства случившегося.

До этого в Волгоградской области юноша похитил пиццу, пригрозив курьеру пистолетом. Курьер не стал спорить и клиент получил свою пиццу, но уже через несколько дней был задержан.

Ранее в Хабаровске двое юношей устроили налет на квартиру под видом доставщиков еды.