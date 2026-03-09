Размер шрифта
В российский регион в марте придет 30-градусный мороз

В Курганской области в ночь на 10 марта ударят морозы до -31 градуса
В Курганской области ожидаются морозы ниже 30 градусов. Об этом сообщает Ura.ru со ссылкой на Центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды региона.

По прогнозу синоптиков, резкое понижение температуры произойдет в регионе в ночь на 10 марта. Столбики термометров опустятся со значений от -26 градусов до -31 градуса. Местами также ожидается гололедица. Днем 10 марта в Курганской области потеплеет до -20 градусов.

Предстоящей ночью заморозки также ожидаются в Московской области, где температура воздуха опустится до -10 градусов. На фоне облачности с прояснениями также не исключены небольшие осадки. В Москве столбики термометров в ближайшие сутки будут колебаться от -1 до +1 градуса.

До этого ведущий сотрудник Гидрометцентра России Марина Макарова предупредила жителей центральной части России о половодье этой весной. В частности, небольшое повышение уровня воды возможно на реках в Московской области. По словам специалиста, это связано с дискретным характером таяния снега.

Ранее москвичам назвали дату начала метеорологической весны в столице.

 
