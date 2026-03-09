Жителей Подмосковья предупредили о сильном морозе предстоящей ночью

Гидрометцентр: на востоке Подмосковья ожидается до -10°C в ночь на 10 марта

Предстоящей ночью в Московском регионе в некоторых местах ожидается мороз до -10°C. Об этом ТАСС сообщили в Гидрометцентре России.

«На фоне облачности с прояснениями предстоящей ночью местами не исключены небольшие осадки, а температура воздуха составит в Москве от -1°C до +1°C, по области — от -3°C до +2°C, на востоке Подмосковья — до -10°C», — сказал собеседник агентства.

В Гидрометцентре добавили, что аналогичная ситуация наблюдалась минувшей ночью также на востоке Подмосковья. По данным синоптиков, в районе поселка Черусти столбики термометров опустились до -16,9°C.

Утром 9 марта ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец рассказал, что в Москве на неделе будет преобладать сухая и солнечная погода. По словам синоптика, температура может подняться до +11°C. На погоду в столичном регионе будет влиять антициклон. Тишковец уточнил, что сугробы будут таять, и к середине месяца высота снежного покрова уменьшится с 46 до 30 см.

