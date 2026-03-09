Размер шрифта
Общество

В Якутске произошел пожар на территории мечети

В Якутске загорелись торговые ряды рядом с мечетью

На территории мечети в Якутске произошел пожар. Об этом сообщает Telegram-канал «Пряная Якутия».

Предположительно, загорелись торговые павильоны. Как утверждает подписчик «Пряной Якутии», пожар произошел рано утром 9 марта.

Незадолго до этого сообщалось о взрыве около синагоги в городе Льеж на востоке Бельгии.

7 марта на складе в городе Володарске, расположенном в Нижегородской области, загорелись мешки с мукой. Площадь пожара составила порядка 1000 квадратных метров. Как рассказали в региональном управлении МЧС России, никто из людей не пострадал.

6 марта в деревне Черенковицы в Волосовском районе Ленинградской области вспыхнуло здание на территории фермы. Огонь охватил кровлю строения, площадь распространения составила около 800 квадратных метров. В тот момент внутри находились порядка 100 животных, половину из них — 20 баранов, а также 30 коров и молодых бычков — спасти не удалось. На место происшествия выезжали три пожарные части Волосовского отряда Леноблпожспас.

Ранее в Москве в результате пожара на киностудии пострадал человек.

 
