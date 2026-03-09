Размер шрифта
Общество

В Турции произошло землетрясение

В Турции зафиксировали подземные толчки магнитудой 5,1
Shutterstock

В Турции зафиксировали землетрясение магнитудой 5,1. Об этом сообщил Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр.

Подземные толчки произошли на западе страны в провинции Денизли, в 19 км от города Саракей.

Сейсмическое событие было зафиксировано в 09:21 по местному времени. Очаг землетрясения залегал на глубине 7 км.

6 марта землетрясение магнитудой 4,5 произошло в Сочи.

За несколько дней до этого, также в Сочи, с интервалом в час произошли два землетрясения, магнитуда которых составила 4,4 и 4,8. Жители сообщали о раскачивающихся люстрах и мебели. По информации властей, никто не пострадал, разрушений также зафиксировано не было. Сейсмологи отмечают, что для Кубани подобные толчки являются обычным явлением. По данным телеканала РЕН ТВ, толчки ощущались не только в Сочи, но и в Сириусе и в Дагомысе.

Ранее серия загадочных землетрясений произошла вблизи «Зоны 52» в США.

 
