Возросло количество жертв взрыва в кафе в Казахстане

РИА Новости: количество жертв взрыва в кафе в Казахстане возросло до 11 человек

Число погибших при взрыве газа в кафе Казахстана возросло до 11 человек. Об этом сообщили РИА Новости в управлении здравоохранения Акмолинской области.

«Несмотря на все усилия врачей, скончались еще двое крайне тяжелых пациентов», — сообщили в ведомстве.

8 марта умер пациент, находившийся в реанимации стационара «Авиценна-Бурабай». 9 марта из жизни ушла пациентка, проходившая лечение в Акмолинской многопрофильной областной больнице города Кокшетау.

Власти Казахстана пообещали выплатить семьям погибших при взрыве газа по четыре тысячи долларов, пострадавшим — по две тысячи долларов. Кроме того, родственникам пообещали погасить кредиты.

В ночь на 27 февраля в кафе «Центр плова», пристроенном к пятиэтажному жилому зданию в городе Щучинске, произошел взрыв с последующим пожаром. Изначально сообщалось о семи погибших, включая 16-летнюю девушку. Еще 21 человек получили различные травмы. Состояние четверых врачи оценили как крайне тяжелое. По словам очевидца, посетители выбегали из заведения босиком и падали в снег. Спасателям удалось предотвратить новые взрывы — они успели вынести из кафе пять газовых баллонов. Подробнее о трагедии — в материале «Газеты.Ru».

