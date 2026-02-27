Момент взрыва газа в кафе в Казахстане попал на видео

Момент мощного взрыва газа в кафе в Казахстане попал на камеры видеонаблюдения. Об этом пишет Life со ссылкой на SHOT.

На опубликованных кадрах видно, что в момент происшествия возле кафе находилось несколько автомобилей. Кроме того, также после взрыва из здания вышел один из выживших.

Как сообщили в пресс-службе департамента по чрезвычайным ситуациям Казахстана, инцидент произошел в городе Щучинске Акмолинской области.

По последним данным, при взрыве газа в пристроенном к пятиэтажному жилому дому одноэтажном кафе пострадали 26 человек, еще семеро погибли. Отмечается, что специалисты из пожарной бригады вынесли из горящего здания восемь газовых баллонов и спасли более 10 человек.

После инцидента посольство РФ в Казахстане сообщило, что среди погибших и пострадавших при взрыве россиян нет. В российской дипмиссии выразили соболезнования семьям погибших и пожелали скорейшего восстановления пострадавшим при взрыве.

Ранее восемь человек пострадали при взрыве газа в кафе в Ставрополье.