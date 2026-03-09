В России резко выросла просроченная задолженность по кредитным картам

Просроченная задолженность по кредитным картам в России выросла на четверть

В России в январе объем просроченной задолженности по кредитным картам увеличился на четверть. Об этом РИА Новости рассказали в «Скоринг бюро».

В январе 2026 года объем всей «плохой» задолженности по кредиткам составил 652 млрд руб. против 508,2 млрд в 2025 году.

Количество карт, по которым у граждан страны в начале года была допущена просрочка, составило 8,57 млн, что на 9% больше уровня прошлого года.

Таким образом, средняя просроченная задолженность по кредитным картам в январе достигла 76,1 тыс. руб. против 64,7 тыс. руб. годом ранее.

До этого сообщалось, что объем просроченной задолженности россиян по необеспеченным кредитам к 2026 году достиг рекордных 1,65 трлн руб., что почти на треть больше, чем годом ранее.

Доля «плохих» долгов выросла до 4,6% — максимума с марта 2021 года. Это более чем вчетверо превышает долю просрочки по ипотеке. За год объем просроченной задолженности по жилищным кредитам вырос более чем в два раза и превысил 200 млрд рублей.

Ранее ЦБ сообщил о рекордном росте объемов выдачи семейной ипотеки.