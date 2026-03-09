Размер шрифта
Синоптик рассказал о погоде в Москве на неделе

Тишковец: солнечная и сухая погода будет преобладать в Москве на этой неделе
Pavel L/Shutterstock/FOTODOM

Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец рассказал РИА Новости, что в Москве на неделе будет преобладать сухая и солнечная погода.

По словам синоптика, температура может подняться до +11°C. На погоду в столичном регионе будет влиять антициклон.

Тишковец уточнил, что сугробы будут таять, и к середине месяца высота снежного покрова уменьшится с 46 до 30 см.

На неделе столбики термометров в ночное время будут показывать не ниже -2... +3°C. Днем воздух будет прогреваться до +6... +11°C.

7 марта глава прогностического центра «Метео» Александр Шувалов сообщил, что на неделе в Московский регион ненадолго придет прохлада.

Синоптик прогнозирует в городе стабильное высокое атмосферное давление, которое в среднем будет на 10 мм рт. ст. выше нормы. В понедельник, 9 марта, в регионе ненадолго похолодает. По его словам, в городе будет переменная облачность и много солнца.

Ранее сурок Филимон из Ленобласти впервые за десять лет не проснулся в День сурка.

 
