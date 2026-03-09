«Блатные» номера Юрия Николаева выставили на продажу за 50 млн рублей

Редкие автомобильные номера серии АМР, принадлежавшие телеведущему Юрию Николаеву, решили продать за 50 млн рублей. Об этом сообщил Telegram-канал Mash со ссылкой на представителя народного артиста РФ.

Изначально номера были оформлены на компанию телеведущего «Юникс», а после закрытия фирмы перешли в его личное владение. Сейчас они установлены на автомобиле Jaecoo, который принадлежит родственникам Николаева. До вступления в наследство они не могут продать машину, поэтому решили реализовать номера отдельно от нее.

В Mash отметили, что номера серии АМР с кодом региона 97 (Москва) считаются «блатными». Они выпускались спецсерией и выдавались исключительно машинам из правительственных автопарков. Сейчас их больше не выдают, однако действующие номерные знаки АМР не изымаются ни на дорогах, ни в пунктах регистрации транспортных средств, если они были получены на законных основаниях.

Телеведущего Юрия Николаева не стало 4 ноября 2025 года после продолжительной борьбы с онкологическим заболеванием. Ему было 76 лет. По данным Mash, артист, страдавший от рака легких, в последние дни задыхался из-за хронических болезней дыхательных путей, с трудом разговаривал, жаловался на сильную слабость, кашель и головокружение.

Николаев был наиболее известен российским зрителям по музыкальным телепрограммам «Утренняя почта», «Утренняя звезда» и «Достояние республики». В 1998 году получил звание народного артиста России.

