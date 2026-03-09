Алиев поздравил верховного лидера Ирана

Президент Азербайджана Ильхам Алиев направил поздравительное сообщение верховному лидеру Ирана Аятолле Сеиду Муджтабе Хусейну Хаменеи в связи с его избранием на новую должность. Об этом говорится на сайте главы государства.

Алиев подчеркнул, что отношения между двумя государствами имеют глубокие исторические корни, основанные на добрососедских связях и дружбе. Алиев выразил надежду на успешное выполнение обязанностей Хаменеи и пожелал народу Ирана процветания.

«Надеюсь, что мы приложим совместные усилия для развития межгосударственных связей на основе взаимного уважения и доверия в соответствии с интересами наших народов», — говорится в поздравлении.

9 марта Совет экспертов единогласно выбрал Моджтаба Хаменеи, сына Али Хаменеи, на пост верховного лидера Ирана, несмотря на то, что его кандидатура была спорной. Новому верховному лидеру страны уже присягнул Корпус стражей исламской революции (КСИР). Министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи также поздравил Хаменеи с избранием и от всех дипломатических работников страны поклялся ему в верности.

Ранее Иран потребовал от Баку вывести израильских военных из Азербайджана.