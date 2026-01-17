Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Операция США в Венесуэле и захват МадуроПротесты в Иране — 2026Переговоры о мире на Украине
Общество

В Саратовской области спасли косулю, застрявшую на льду Волги

Сотрудники МЧС спасли косулю, которая не могла выбраться со льда Волги 
{
    "_essence": "video",
    "media_position": "top",
    "uid": "_id_video_media_27645007_rnd_4",
    "video_id": "record::5a85a4a8-18b7-4fe9-8ead-ab4bfde1bd36"
}

В Балаковском районе Саратовской области сотрудники МЧС провели спасательную операцию по спасению косули, застрявшей на льду реки Волги. Как сообщает региональное управление МЧС, животное не могло самостоятельно вернуться на берег.

«Животное, которое застряло на скользкой поверхности льда, обнаружили инспекторы ГИМС и спасатели в ходе совместного профилактического рейда по акватории Волги. Инспектор ГИМС Олег Филатов на руках эвакуировал животное со льда. На судне на воздушной подушке косулю довезли до берега, где потом благополучно выпустили», — подчеркнули в ведомстве.

Пресс-служба ГУМЧС по Саратовской области уточнила, что инцидент произошел в субботу, 17 января, вблизи города Балаково. Видеозапись с места событий демонстрирует, что косуле было трудно передвигаться по льду: ее ноги разъезжались, что приводило к частым падениям.

В конце прошлого года в Новосибирской области местный житель Илья Зайцев вместе со своим другом спасли целое стадо косуль, попавших в беду на льду. Мужчины заметили группу животных, оказавшихся на замерзшем озере и лишенных возможности самостоятельно покинуть опасную зону. Они, используя сани, они по очереди перевезли всех косуль на берег.

Ранее тракторист спас корову от тигров.
 
Теперь вы знаете
Как понять, что с вашей самооценкой что-то не так, и как ее починить
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+