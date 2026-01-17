В Саратовской области спасли косулю, застрявшую на льду Волги

В Балаковском районе Саратовской области сотрудники МЧС провели спасательную операцию по спасению косули, застрявшей на льду реки Волги. Как сообщает региональное управление МЧС, животное не могло самостоятельно вернуться на берег.

«Животное, которое застряло на скользкой поверхности льда, обнаружили инспекторы ГИМС и спасатели в ходе совместного профилактического рейда по акватории Волги. Инспектор ГИМС Олег Филатов на руках эвакуировал животное со льда. На судне на воздушной подушке косулю довезли до берега, где потом благополучно выпустили», — подчеркнули в ведомстве.

Пресс-служба ГУМЧС по Саратовской области уточнила, что инцидент произошел в субботу, 17 января, вблизи города Балаково. Видеозапись с места событий демонстрирует, что косуле было трудно передвигаться по льду: ее ноги разъезжались, что приводило к частым падениям.

В конце прошлого года в Новосибирской области местный житель Илья Зайцев вместе со своим другом спасли целое стадо косуль, попавших в беду на льду. Мужчины заметили группу животных, оказавшихся на замерзшем озере и лишенных возможности самостоятельно покинуть опасную зону. Они, используя сани, они по очереди перевезли всех косуль на берег.

Ранее тракторист спас корову от тигров.