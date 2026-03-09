Один из крупнейших банков Украины сообщил об остановке электронных сервисов

Украинский Ощадбанк сообщил о хакерской атаке на свои серверы, что привело к отключению электронных услуг, включая интернет-банкинг и мобильное приложение. Об этом пишет «Страна.ua» в своем Telegram-канале.

«Сегодня, 9 марта, около 10 часов утра сработали протоколы безопасности Ощадбанка из-за подозрения в осуществлении DDoS-атаки. Поэтому серверы банка были временно отключены», — говорится в официальном заявлении учреждения.

В нем также отмечается, что специалисты банка продолжают проводить техническую проверку всех систем и обещают восстановить электронные услуги в течение ближайшего часа. Связаться с контакт-центром кредитной организации в настоящее время крайне сложно.

По состоянию на 1 января 2026 года Ощадбанк, являющийся одним из крупнейших банков на Украине, обслуживал 12,6 млн физических лиц, у которых на счетах находилось 235,7 млрд гривен (426,6 млрд рублей).

Накануне Ощадбанк потребовал от Венгрии вернуть конфискованные инкассаторские автомобили и ценности, которые перевозили сотрудники банка. Речь идет о десятках наличных миллионов долларов и золоте, задержанных венгерскими властями по делу о возможном отмывании денег. В Венгрии заявляют о расследовании и не спешат возвращать средства.

Ранее на Украине начались проблемы с наличными в банках после инцидента в Венгрии.