Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
США и Израиль атаковали ИранБлокировка TelegramПереговоры о мире на Украине
Общество

В небе над Нидерландами заметили огненный шар

NOS: над Нидерландами заметили огненный шар, который может быть метеоритом
Gergitek/Shutterstock/FOTODOM

В небе над Нидерландами заметили огненный шар, который может быть метеоритом. Об этом сообщает телерадиокомпания NOS.

Отмечается, что все полицейские участки Нидерландов получили сообщения о приближающемся к земле горящем объекте. Он не отображался на радарах службы управления воздушным движением Нидерландов, так как находился слишком высоко.

Представитель Нидерландской рабочей группы по метеорам Йост Хартман и эксперт по космосу Роб ван ден Берг заявили, что объект может быть метеоритом.

9 марта немецкий радиовещатель Südwestrundfunk (SWR) сообщил, что обломки метеорита пробили крышу жилого дома в городе Кобленц в центральной Германии.

По данным издания, в результате падения осколков в кровле дома образовалась дыра размером с футбольный мяч. Фрагмент небесного тела упал в спальню, однако никто из жильцов не пострадал.

Кроме того, сообщается об аналогичных повреждениях в частных особняках на федеральной земле Рейнланд-Пфальц — в районе горного массива Хунсрюк и нагорья Айфель.

Ранее жители Татарстана заметили пролетающий метеорит.

 
Теперь вы знаете
Почему футболисты выходят на поле с детьми. Кровавые истоки самой милой традиции в спорте
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!