Общество

Осколки метеорита пробили дыру в жилом доме в Германии

SWR: фрагмент метеорита пробил дыру в крыше дома в немецком городе Кобленц

Обломки метеорита пробили крышу жилого дома в городе Кобленц в центральной Германии. Об этом сообщил немецкий радиовещатель Südwestrundfunk (SWR).

По данным издания, в результате падения осколков в кровле дома образовалась дыра размером с футбольный мяч. Фрагмент небесного тела упал в спальню, однако никто из жильцов не пострадал.

Кроме того, сообщается об аналогичных повреждениях в частных особняках на федеральной земле Рейнланд-Пфальц — в районе горного массива Хунсрюк и нагорья Айфель.

Как писало немецкое информационное агентство DPA со ссылкой на представителя полиции, 8 марта приблизительно в 19:00 по местному времени (21:00 мск) осколки метеорита упали на жилые дома в районе Гюльс. В результате падения фрагментов небесного тела были повреждены крыши, пострадавших среди населения нет.

Ранее жители Татарстана заметили пролетающий метеорит.

 
