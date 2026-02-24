Жители Татарстана заметили пролетающий метеорит

Вечером 23 февраля жители Татарстана увидели в небе стремительно пролетающий метеорит. Об этом сообщил «БИЗНЕС Online».

По словам очевидцев, они заметили яркую вспышку и быстро движущийся объект в Лаишевском районе Татарстана. Это произошло примерно в 19:00.

Директор Астрономической обсерватории им. Энгельгардта, профессор кафедры астрономии и космической геодезии Института физики Казанского федерального университета Юрий Нефедьев подтвердил, что в небе на самом деле мог пролетать метеорит.

«Падает около 500 тысяч тонн метеоритного вещества ежегодно. Если они увидели, им, значит, повезло, потому что по теории вероятности такие падения в основном происходят на территории океанов, так как территория суши — это только 20 процентов поверхности Земли», — объяснил он.

Специалист назвал возможность увидеть падающий метеорит в черте города большой удачей. Однако он отметил, что точно определить природу наблюдаемого объекта без фотографий и видеоматериалов, с помощью которых можно провести анализ, нельзя.

Эксперт также добавил, что подобные явления уже были зафиксированы над территорией Татарстана ранее. Сейчас некоторые крупные фрагменты метеоритов находятся в геологическом музее КФУ и музее Казанского кремля.

Ранее в Японии очевидцы сняли на видео яркий огненный шар.