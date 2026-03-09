Россиянам дали план действий на случай затопления квартиры

Депутат Панеш объяснил, что делать, если затопили соседи и не платят за ущерб

Депутат Госдумы Каплан Панеш в беседе с RT объяснил порядок действий в случае, если соседи затопили квартиру и отказываются возмещать ущерб. По его словам, ответственность за случившееся несет хозяин жилого помещения, где произошла протечка.

Парламентарий посоветовал первым делом остановить воду. Если соседей нет дома, то необходимо звонить в аварийную службу управляющей компании и перекрывать стояк. Затем надо вызвать самих сотрудников УК, чтобы они составили акт о заливе. Этот документ понадобится для того, чтобы предъявить виновнику претензии и заставить его заплатить за причиненный ущерб.

«В акте обязательно должны быть указаны дата, время, причина залива и подробно описаны все повреждения», — объяснил Панеш.

После составления акта нужно заняться оценкой ущерба, добавил депутат. Квартиру желательно снять на видео с привязкой к дате, например, с газетой, где видно число. Кроме того, надо предъявить чеки на пострадавшую мебель и технику.

Когда все документы готовы, необходимо обратиться к виновнику с письменной претензией. Если в ответ — тишина или отказ, надо идти в суд, порекомендовал депутат.

