Стало известно, где чаще всего в России ссорятся из-за ремонта

МТС AdTech: чаще всего из-за ремонта ссорятся в Северо-Кавказском округе

Три четверти опрошенных россиян признали, что ремонт становится настоящей проверкой отношений на прочность. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного МТС AdTech (есть у «Газеты.Ru»).

Чаще всего из-за ремонта ссорятся в Северо-Кавказском округе, главной причиной спора становятся деньги. Таковых оказалось 27%. В Северо-Западном округе (24%) и Центральном (24%) федеральных округах тоже спорят из-за бюджета. Цветовые решения вызывают разногласия в Сибирском округе (25%), планировка — в Приволжском (18%) и Центральном (17%), стиль — в Дальневосточном (25%), Северо-Западном и Сибирском (по 22%). Вопрос покупки материалов и мебели — онлайн или офлайн — чаще всего вызывает споры в Дальневосточном округе (25%).

Ссорятся из-за бюджета в целом 39% участников опроса. Еще 35% респондентов признались, что не могут договориться с партнером по поводу цветовых решений, 30% — по стилю оформления.

Большинство россиян считают ремонт и обновление интерьера стрессом. Так ответили 66% участников опроса. Однако 91% опрошенных отметили, что в итоге ожидания от ремонта совпали с реальностью.

Большинство респондентов не готовы экономить на основных элементах ремонта: 64% не будут сокращать расходы на материалы, 54% — на мебель, 45% — на аксессуары. Зато сэкономить на дизайне проекта готовы 82% опрошенных, на услугах мастеров — 70%.

Наиболее популярная стратегия — делать ремонт своими силами. Так поступают 41% опрошенных. Еще 39% обращаются к мастерам по рекомендации друзей и знакомых. Через различные платформы исполнителей ищут 56%, в магазинах — 18%.

В опросе приняли участие 2 тыс. россиян.

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