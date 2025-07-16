Стало известно, что поможет россиянам сэкономить на ремонте

Использование простых материалов (обои, ламинат, натяжные потолки вместо инженерной паркетной доски, покраски стен, потолков из гипсокартона) поможет россиянам сэкономить на ремонте. Об этом «Москве 24» рассказал эксперт в сфере ремонта недвижимости Кирилл Аксенов.

Кроме того, можно отказаться от мебели, изготовленной на заказ, и отдать предпочтение российским и китайским производителям фурнитуры, что также снизит финансовую нагрузку. При этом на сантехнике эксперт призвал не экономить, потому что она используется каждый день.

«Тот же смеситель постоянно открывают и закрывают, поэтому бюджетный вариант может быстро прийти в негодность. При выборе бытовой техники лучше ориентироваться на гарантийный срок. Чем он дольше, тем лучше», — посоветовал Аксенов.

Исследование Lеvel Group, с результатами которого ознакомилась «Газета.Ru», до этого показало, что большинство россиян готовы потратить на ремонт от 300 тыс. до 500 тыс. рублей (30%). Каждый пятый планирует потратить до 300 тыс. рублей (20%). Чуть меньше (19%) рассчитывают потратить до 1 млн рублей. В 150 тысяч рублей планируют уложиться 12% опрошенных, а менее чем 50 тысяч — 13%. Меньше всего оказалось тех, кто готов обновить жилье, потратив на это более 1 млн рублей (6%).

Ранее стало известно, где чаще всего в России ссорятся из-за ремонта.