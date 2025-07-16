На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Стало известно, что поможет россиянам сэкономить на ремонте

Специалист Аксенов: простые материалы помогут сэкономить на ремонте
true
true
true
close
miroha141/Shutterstock/FOTODOM

Использование простых материалов (обои, ламинат, натяжные потолки вместо инженерной паркетной доски, покраски стен, потолков из гипсокартона) поможет россиянам сэкономить на ремонте. Об этом «Москве 24» рассказал эксперт в сфере ремонта недвижимости Кирилл Аксенов.

Кроме того, можно отказаться от мебели, изготовленной на заказ, и отдать предпочтение российским и китайским производителям фурнитуры, что также снизит финансовую нагрузку. При этом на сантехнике эксперт призвал не экономить, потому что она используется каждый день.

«Тот же смеситель постоянно открывают и закрывают, поэтому бюджетный вариант может быстро прийти в негодность. При выборе бытовой техники лучше ориентироваться на гарантийный срок. Чем он дольше, тем лучше», — посоветовал Аксенов.

Исследование Lеvel Group, с результатами которого ознакомилась «Газета.Ru», до этого показало, что большинство россиян готовы потратить на ремонт от 300 тыс. до 500 тыс. рублей (30%). Каждый пятый планирует потратить до 300 тыс. рублей (20%). Чуть меньше (19%) рассчитывают потратить до 1 млн рублей. В 150 тысяч рублей планируют уложиться 12% опрошенных, а менее чем 50 тысяч — 13%. Меньше всего оказалось тех, кто готов обновить жилье, потратив на это более 1 млн рублей (6%).

Ранее стало известно, где чаще всего в России ссорятся из-за ремонта.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами