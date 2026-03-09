Стало известно о скромном жилье арестованной заммэра Пятигорска

Арестованная замглавы администрации Пятигорска Светлана Марченко жила в скромном родительском доме с матерью в Ессентуках. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на соседей женщины.

Кирпичный дом, где до ареста проживала Марченко, был построен в 90-х годах. Он находится на окраине города.

«Строил ее отец. Живут скромно, ничего особенного. Живет с мамой, отца не стало. В школе была отличница, в университете — активистка», – сказала соседка агентству.

7 марта Ленинский районный суд арестовал Марченко по делу о превышении должностных полномочий, повлекшем ущерб в размере 117 млн руб. Эти средства были выделены на проект реновации Старого озера в Кисловодске. Марченко ранее занимала должность в администрации Кисловодска.

Кроме того, был задержан заместитель главы администрации Кисловодска Михаил Маркаров.

Ранее главу района Ленобласти арестовали по делу о земельных махинациях.