Общество

Минтранс сообщил о перевозке в Россию оставшихся на Ближнем Востоке граждан

Минтранс: еще более 7,5 тысяч человек перевезут из стран Ближнего Востока в РФ
capibara89/Shutterstok/FOTODOM

Еще более 7,5 тысяч человек на 33 рейсах планируется перевезти из стран Ближнего Востока в Россию на фоне конфликта в регионе. Об этом сообщает пресс-служба Минтранса РФ в Telegram-канале.

Отмечается, что 31 рейс будет выполнен отечественными и зарубежными авиакомпаниями из ОАЭ, по одному – из Катара и Омана. Перелеты осуществляются при содействии Минтранса РФ и Росавиации.

По данным ведомства, в период с 2 по 8 марта в Россию из ближневосточных страны прибыли свыше 45 тысяч пассажиров на 219 рейсах.

График по перевозке пассажиров из стран Ближнего Востока коммерческими рейсами сформирован до 10 марта включительно. В этот день планируется перевезти оставшихся россиян и желающих покинуть регион иностранцев. У ряда авиакомпаний билеты на рейсы из ОАЭ появляются в свободной продаже, говорится в сообщении.

До этого стало известно, что самолет из Дохи вылетел в Москву впервые с 28 февраля.

Ранее сообщалось, что более 3 тыс. российских туристов не могут покинуть Шри-Ланку из-за обострения на Ближнем Востоке.

 
