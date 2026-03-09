Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
США и Израиль атаковали ИранБлокировка TelegramПереговоры о мире на Украине
Общество

Семилетний мальчик застрял в горячей батарее и чуть не обварил ногу в Бурятии

В Бурятии семилетний мальчик чуть не обварил ногу, застряв в горячей батарее
Telegram-канал Информ Полис | Новости Бурятии

В Бурятии ребенок застрял ногой в горячей батарее и не смог выбраться самостоятельно. Об этом сообщает «Информ Полис».

Инцидент произошел 8 марта. Взволнованные родители позвонили в экстренные службы и рассказали, что их семилетний сын застрял и не может самостоятельно вытащить ногу из радиатора отопления. Взрослые уже попытались помочь ему, но успехом мероприятие не увенчалось.

Прибывшие на место спасатели с помощью гидравлического аварийно-спасательного инструмента аккуратно разжали секции батареи и освободили ногу мальчика. Ребенок не пострадал.

До этого двухлетний мальчик оказался в западне, зайдя в лифт на Камчатке. Мужчина зашел в подъезд с детьми и ненадолго отвлекся — в этот момент его сын шагнул в открывшуюся кабину подъемника.

Ранее двух школьников с канцелярскими кнопками в бронхах спасли в Ленобласти.

 
Теперь вы знаете
Почему футболисты выходят на поле с детьми. Кровавые истоки самой милой традиции в спорте
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!