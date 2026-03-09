Семилетний мальчик застрял в горячей батарее и чуть не обварил ногу в Бурятии

В Бурятии семилетний мальчик чуть не обварил ногу, застряв в горячей батарее

В Бурятии ребенок застрял ногой в горячей батарее и не смог выбраться самостоятельно. Об этом сообщает «Информ Полис».

Инцидент произошел 8 марта. Взволнованные родители позвонили в экстренные службы и рассказали, что их семилетний сын застрял и не может самостоятельно вытащить ногу из радиатора отопления. Взрослые уже попытались помочь ему, но успехом мероприятие не увенчалось.

Прибывшие на место спасатели с помощью гидравлического аварийно-спасательного инструмента аккуратно разжали секции батареи и освободили ногу мальчика. Ребенок не пострадал.

До этого двухлетний мальчик оказался в западне, зайдя в лифт на Камчатке. Мужчина зашел в подъезд с детьми и ненадолго отвлекся — в этот момент его сын шагнул в открывшуюся кабину подъемника.

Ранее двух школьников с канцелярскими кнопками в бронхах спасли в Ленобласти.